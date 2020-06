Steinheim-Kleinbottwar Treffpunkte machen Räten Lust aufs Quartier

Kleinere Diskussionen entflammten lediglich im Hinblick auf den Quartiersplatz, der gleich am Entrée angesiedelt sein soll und damit so etwas wie die erste Visitenkarte des neuen Wohngebiets verkörpern wird. „Hier soll ein lebendiger Ort entstehen“, sagte Heide Buff. Rot blühende Kastanien und Lichtstelen sollen für eine besondere Atmosphäre sorgen. Der Fachfrau schwebt im Süden eine prägende, freie Fläche mit Treppen- und Maueranlage vor. Dort könnten Märkte oder Feste abgehalten werden. Eine Außengastronomie sei ebenfalls denkbar. Als Belag schlug die Planerin ein Pflaster aus Beton mit Muschelkalkvorsatz vor wie in Asperg in der Neuen Mitte. Dieses Material soll auch auf den restlichen Wegen in dem Areal eingesetzt werden, wenn auch einen Tick dunkler. Im nördlichen Abschnitt des Platzes, der durch die angedachte Bushaltestelle eine zusätzliche Bedeutung erhält, setzt Buff auf eine zurückhaltende Gestaltung mit Sitzgelegenheiten. Dagegen hatten die Räte nichts einzuwenden.