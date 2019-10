Steinheim-Kleinbottwar Mit der Kraft der Gedanken Ziele erreichen

Ursprünglich Gymnasiallehrerin arbeitet Zuber seit 1993 als Trainerin und Coach. 2007 gründete sie die School of Facilitating in Berlin. Mehr als zehn Jahre lang hat Barbara Zuber im Haus Steinheim gewirkt. Veränderungsprozesse begleiten und erleichtern ist ein Schwerpunkt ihrer Arbeit. „Wir leben in einer Zeit des Wandels, in der es darum geht, Prozesse so zu verändern und damit zu erleichtern, damit Menschen sie mitgehen können“, erklärte Zuber ihren Ansatz. Dass sich 15 Weingüter und Genossenschaften und andere regionale Unternehmen bei den Wein Lese Tagen trotz Konkurrenz zu einer Wirtschaftsgemeinschaft zusammenfinden, sei wunderbar. „Denn im Wir zu denken, ist im Zeichen der Zeit.“