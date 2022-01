Steinheim-Kleinbottwar Kleinbottwar hatte großen Durst

Steinheim-Kleinbottwar - Ob es daran gelegen hat, dass die meisten Silvesterpartys in kleinem Kreis und in den heimischen vier Wänden stattgefunden haben? Auf jeden Fall hatten die Menschen in Kleinbottwar um die Jahreswende offenbar großen Durst. Denn die Altglascontainer an der Schule waren schnell randvoll und boten keinen Platz mehr.