Steinheim-Kleinbottwar Kinder könnten Kelter wiederbeleben

Das bestätigt der Bürgermeister Thomas Winterhalter auf Nachfrage. Früher sei die Kelter auch Mittelpunkt des Ortsgeschehens gewesen. Also habe man überlegt, wie das Gebäude wieder mit Leben gefüllt werden könnte. Dabei sei die Idee entstanden, dort einen Kindergarten zu etablieren. Denn in einer solchen Einrichtung herrsche ja zumindest zwischen Montag und Freitag Trubel, sagt der Rathauschef mit einem Schmunzeln. Damit hätte die Kommune dann auch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und obendrein den drohenden Engpass im Kindergartenwesen beseitigt. Schließlich will die Stadt in den Scheibenäckern hinter der Kelter ein Neubaugebiet ausweisen. Und es sei naheliegend, dass sich in dem Areal auch Familien mit Kindern niederlassen, erklärt Thomas Winterhalter. Insofern sei eigentlich immer klar gewesen, dass neue Kapazitäten an Betreuungsplätzen in Kleinbottwar bereitgestellt werden müssten. Und genau das wäre eben in der Kelter denkbar.