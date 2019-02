Steinheim „Ich würde gerne etwas mit Zahlen machen“

Steinheim - Ich weiß noch gar nicht was ich machen will. Eigentlich will ich keine Schule weitermachen, lieber eine Ausbildung, aber wo, da schau ich mich hier noch um“, erzählt der 15-Jährige Fabian. Am Freitag lud die Erich Kästner Realschule (EKRS) in Steinheim zu einem Berufsorientierungstag (BORS) ein.