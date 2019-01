Steinheim-Höpfigheim Stadt will mehr Busse für Höpfigheim

Unabhängig von der finanziellen Seite zeigten sich die Steinheimer Räte davon angetan, dass das ÖPNV-Netz in Höpfigheim enger gestrickt werden soll. „Die Busbeziehungen zwischen Steinheim und Höpfigheim und umgekehrt waren bislang abends, samstags, sonntags und feiertags sehr dürftig. Die Höpfigheimer waren in einem verkehrlichen Niemandsland, zu diesen Zeiten gewissermaßen Zonenrandgebiet des Verkehrsverbundes Stuttgart (VVS). Diese Initiative jetzt ist deshalb äußerst positiv“, sagte Rainer Breimaier von den Grünen.

Ein Wermutstropfen sei jedoch, dass ein weiteres Ziel im Höpfigheimer Forderungskatalog, die Anbindung an das Nachtbussystem, vorerst nicht klappt, weil das aus Sicht des VVS nicht rentabel sei. Dabei zeige sich doch gerade an solchen Beispielen wie dieser speziellen Situation in der Nacht, ob der ÖPNV „taugt oder nicht taugt“, konstatierte Breimaier. Er bitte die Verwaltung, an dem Thema dranzubleiben. Ein Wunsch, den auch Regina Traub von der SPD äußerte. Der Erste Beigeordnete Norbert Gundelsweiler versicherte, dass man die Angelegenheit im Blick habe.

Der Nachtbus ist aber nicht die einzige Verbesserung, die sich die Stadt Steinheim gewünscht hätte, für die es aber vom VVS kein Okay gibt. Auch die Fortführung der Linie 567 aus Richtung Pleidelsheim/Murr bis nach Steinheim und Erdmannhausen zur S-Bahn habe ein Stoppsignal erhalten, berichtete Rolf Englert. Gleiches gelte für den Schnellbus und eine Verlängerung der Linie 462 über Steinheim nach Erdmannhausen.

Und weil es schon einmal um den ÖPNV im Allgemeinen und die Situation in Höpfigheim im Besonderen ging, sprach Regina Traub auch das Thema Schulbusse im Stadtteil an. Da gebe es offenbar Probleme, was die Anschlüsse nach Steinheim und Marbach anbelange, erklärte sie. Es müsse ein Auge darauf geworfen werden, dass die Takte der beiden Linien 444 und 460 aufeinander abgestimmt sind, sagte die SPD-Fraktionschefin. „Anscheinend ist es so, dass manchmal der eine Bus kommt, und bis die Kinder über die Straße gerannt sind, ist der andere gerade weggefahren“, berichtete Regina Traub.