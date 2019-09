Steinheim-Höpfigheim Für Verbesserungen bei Radwegen

Wichtig ist Monika Michelfelder auch, dass die beiden Backhäusle im Ort in Schuss gehalten werden. Deshalb forderte sie, dafür ebenfalls Geld im Etat bereitzustellen. Ein Anliegen, für das sie keinen Widerspruch erntete. Roland Heck gab allerdings zu bedenken, dass die Backhäuser nur noch äußerst selten in Betrieb seien und sich auch niemand mehr so recht darum kümmere. Die Gebäude seien zuletzt teilweise nicht einmal abgeschlossen gewesen, wonach er nun jedoch schauen wolle. Grundsätzlich könne man sich glücklich schätzen, zwei Backhäusle zu haben. Vor dem Hintergrund empfahl Heck, lediglich einen Ofen richten zu lassen, falls je beide kaputt sein sollten und ansonsten die Häuser instandzuhalten.