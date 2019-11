Steinheim Häs-Ausstellung im Museum

Der Zunftmeister und 1. Vorsitzende des Fasnetvereins, Daniel Arnold, begrüßte die über 70 Gäste, sagte ein „Herzliches Willkommen an alle Freunde und Gönner“ und dankte insbesondere der Hausherrin, Heimatpflegerin Helga Becker, als Ideengeberin für diese Ausstellung. Sie wies darauf hin, dass Steinheim und das Bottwartal eigentlich nicht „als Zentrum des schwäbisch-alemannischen Brauchtums“ bekannt seien. Warum sollte aber in Zeiten von Halloween und Valentinstag ein Brauchtum, das auf jahrhundertelange Tradition in Baden-Württemberg zurückblickt, nicht auch von neuen Gruppen aufgegriffen werden? „Bereits um das Jahr 1900 besannen sich vor allem die Handwerker und Bauern im schwäbisch-alemannischen Sprachraum auf die alten Traditionen der Fastnacht und holten die Häser und Larven wieder hervor.“