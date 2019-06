Steinheim/Großbottwar Entscheidung nach Wechselbad der Gefühle

Im Eglosheimer Dauerregen hatte letztlich TSG-Routinier Dominik Wels den Unterschied gemacht, denn wie schon in der Vorwoche beim 2:0-Sieg gegen Dersim Ludwigsburg erzielte er beide Treffer. „Unser Psychomonster! Keiner hat die Drucksituation so gut weggesteckt wie er“, schwärmte Adami. Der Gelobpreiste selbst meinte nur trocken: „Der Wettbewerb liegt mir wohl einfach. Es war schließlich schon das neunte Relegationsspiel meiner Karriere, und als ich noch in Benningen spielte, habe ich einmal in der 90. Minute den Siegtreffer erzielt.“