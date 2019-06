Steinheim/Großbottwar Der TSG geht als Favorit ins Relegations-Finale

Für den TSG Steinheim geht es in diesem Spiel darum, „das auszubügeln, was wir uns am Ende der Saison eingebrockt haben“. Heißt: Der Klassenerhalt soll nun vollends über den Umweg der Relegation unter Dach und Fach gebracht werden. Vergangene Woche hatte der TSG Steinheim den FV Dersim Ludwigsburg in der ersten Relegations-Runde mit 2:0 geschlagen. Nun muss ein weiterer Sieg gegen den VfR Großbottwar her, will man kommende Saison wieder in der A-Liga antreten. Doch das Spiel „wird eine ganz harte Nuss. Da kommt ordentlich Arbeit auf uns zu“, glaubt Adami, der einen kampfstarken Gegner erwartet, der vor allem in der Offensive enorme Qualität mitbringt. „Man muss auch in der B-Liga erst einmal 111 Tore schießen“, so Adami.