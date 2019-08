Steinheim/Fußball Einem Schock-Start folgt ein alles entscheidender „Gurkentreffer“

Im Anschluss an die Verletzungen wurde dann auch endlich einmal etwas Fußball gespielt. Das Kuriose: Wer nun gedacht hätte, dass Murr nach nunmehr gleich zwei frühen verletzungsbedingten Wechseln geschockt sein würde und seinen Rhythmus verloren hätte, der täuschte sich. Denn die Gäste nahmen das Heft in die Hand und kamen gleich mehrfach zu guten Chancen. Dabei wirkte vor den Auswechslungen Steinheim aktiver und durch Luca Heinrich und Niko Paraskevas gefährlicher. Anstelle von diesen zweien zog jedoch Murrs Christian Krauß alle Blicke auf sich, als er in der 30. Minute aus halblinker Position in der Drehung ins lange Eck abzog – und der Ball nach langer Flugbahn tatsächlich zum 1:0 für die Gäste im Netz zappelte. Von einem „Gurkentreffer“ sprach Steinheims Trainer Luciano Adami später. Von einer „verunglückten Flanke“ andere. Murrs Trainer Marc Reinhardt betonte aber schmunzelnd: „Das war Absicht so, das übt er öfters mal im Training.“ Wie dem auch sei – Murr führte und hätte danach zwingend noch ein zweites oder gar drittes Tor vor der Pause nachlegen müssen. Denn die Hausherren schwammen in dieser Phase ordentlich. Alexander Kucher scheiterte mit seinem Schuss aber ebenso wie David Werner.