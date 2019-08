Steinheim Familie, Freunde und Frieden sind das A und O

Rebecca Gröninger war mit ihrer Familie ebenfalls in Afrika. Zehn Jahre lang. Ihre Familie habe durch die Zeit in Kenia gelernt, gelassen zu bleiben und genügsam zu sein. Geld, Besitz und Statussymbole haben an Bedeutung verloren – auch für die Kinder. Derzeit arbeitet die Großbottwarerin in Ludwigsburg in einer Wohngruppe für behinderte Erwachsene. Menschen, die sie brauchen und die auf ihre Hilfe angewiesen sind. Dafür lieben ihre Schützlinge sie. Wenn sie im Urlaub gewesen ist höre sie bei der Rückkehr Sätze wie „Ich habe dich vermisst“. Auch das mache ihr Leben lebenswert.