Steinheim Die größte Fraktion verliert an Einfluss

„Damit sind wir natürlich erst mal zufrieden“, sagt Timo Renz, der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler. Allerdings habe er schon damit geliebäugelt, noch einen weiteren Sitz hinzuzugewinnen. „Zur CDU hat nicht so viel gefehlt“, erklärt Renz mit Blick auf die 29,6 Prozent, die seine politische Gruppierung einheimsen konnte, was ihr sechs Plätze in der Runde garantiert. Ein Wermutstropfen ist für Renz zudem, dass seine aktuellen Fraktionskollegen Klemens Weller und Reiner Harnoß den erneuten Einzug in den Rat nicht schafften. „Damit fehlt natürlich Erfahrung“, stellt er fest. Aber unterm Strich sei das Ergebnis natürlich schon in Ordnung. Auch an seinem persönlichen Abschneiden hat Renz mit mehr als 3600 Stimmen nichts zu mäkeln. Er sieht aber auch, dass die Kollegen Michael Bokelmann und der Gesamtstimmenkönig Andreas Sumser sogar noch besser abgeschnitten haben. Insofern müsse man auch darüber sprechen, wer künftig die Fraktion anführen soll. „Ich hätte schon Interesse weiterzumachen, hänge aber nicht an dem Posten“, sagt Timo Renz.