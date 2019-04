Steinheim Das Thema Verkehr bereitet Sorgen

Wohnraum ist knapp. Auch in Steinheim. Doch auch hier tut sich was. Zumal die Urmenschstadt eine der wenigen Kommunen ist, die im Flächennutzungsplan große Flächen hat, die überplant werden können. Noch im Laufe dieses Jahres wird wohl mit der Erschließung des rund einen Hektar großen Gebietes Seewiesen in Höpfigheim begonnen. Wann der erste Bagger anrollen werde, könne er im Moment aber noch nicht sagen, zeigt sich Winterhalter vorsichtig. In Kleinbottwar soll im Gebiet Scheibenäcker auf rund sieben Hektar Platz für circa 400 Personen geschaffen werden. Die topografische Lage und die Größe des Gebietes machen das Projekt komplex. Außerdem müssen mehr als 40 Grundstückseigentümer unter einen Hut gebracht werden, erinnert der Verwaltungschef. „Das ist eine echte Herausforderung.“ In der Kernstadt war die Umsetzung des Horrenwinkels das letzte größere Gebiet. Das erklärte Ziel von Verwaltung und Gemeinderat für Steinheim lautet innerörtliche Nachverdichtung. „Da schlummert sicher noch Potenzial“, so Winterhalter. Der Handlungsspielraum der Kommune ist jedoch denkbar gering, denn besagtes Potenzial liegt in den Händen privater Grundstückseigentümer. Ein Thema, das vor fünf Jahren noch nicht solch eine große Rolle gespielt hat wie heute, ist bezahlbares Wohnen. Die Preisspirale hat sich in den vergangenen Jahren immer weiter nach oben gedreht. „Wenn wir das Thema vorantreiben wollen, dann müssen wir überlegen wie, und wir müssen definieren, was wir unter bezahlbarem Wohnen verstehen“, sagt Winterhalter. Nach der Kommunalwahl will die Verwaltung einen externen Experten ins neue Gremium einladen, um den Ball ins Rollen zu bringen.