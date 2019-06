Steinheim Bremsen bis die Sohlen qualmen

Lederkombination und Vollschutzhelm sind in jedem Fall Pflicht. „Manchmal passiert es, dass man mit dem Helm den Boden streift“, berichtet Tochter Cleo von waghalsigen Erlebnissen. Ihr voller Einsatz zahlt sich aus: 16 Pokale zählt die Elfjährige, die auf Platz zwei der Weltrangliste in ihrer Altersklasse steht. Die beiden dreijährigen Zwillinge Lotte und Romy fahren dieses Jahr zum ersten Mal bei den Kleinen mit. Dafür haben sie einen extra Bobbycar-Führerschein absolviert, richtig Bremsen und Fahren in Kurven gelernt. Auf die Frage, was am Bobbycar-Fahren Spaß macht, antwortet Lotte: „Wenn’s quakt“, drückt auf die Hupe und rollt gleich darauf rückwärts ein Stück bergab. Sie landet in der Wiese und plumpst auf den Po – der Spaß steht vor dem Ehrgeiz.