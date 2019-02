In einem Betrieb in der Straße „Kreuzwegäcker“ in Steinheim gerieten am Mittwoch gegen 10 Uhr ein Kamin sowie Dämmmaterial in Brand. Die Ursache war laut Polizei vermutlich ein technischer Defekt im Heizungsraum. Die Freiwilligen Feuerwehren Murr und Steinheim waren mit insgesamt 25 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort und konnten den Brand schnell löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf rund 3000 Euro geschätzt.