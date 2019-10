Steinheim - Rund 1700 Starter sind am Samstag beim Run & Fun Day im Rahmen des Bottwartal-Marathons an den Start gegangen – absoluter Rekord und eine Wahnsinns-Zahl. In der Spielstraße am Riedstadion konnten sich die Kinder danach in der MZ-Photo-Box fotografieren lassen. In der Bildergalerie gibt es die Ergebnisse.