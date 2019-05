Steinheim Auf der Suche nach Verwandtschaft

Steinheim - Wer einmal von den Auswirkungen der Ahnenforschung infiziert wurde, der kann es oft nicht mehr lassen und ist sogar bereit, dafür über den großen Teich zu fliegen. Auch Marcia Suter-Krautter hat die Mühe nicht gescheut. Zwar hat nicht allein die Hoffnung, verwandtschaftliche Kontakte in Steinheim knüpfen zu können, sie nach Europa geführt. Vielmehr hat es ihr die Stadt Paris angetan. Der weitere Sprung in die Urmenschstadt war dann nur noch ein kleiner. Seit rund zehn Jahre forscht die in Ohio lebende Frau nach den Nachfahren aus der väterlichen und mütterlichen Linie. Dass Krautter ein Name ist, der auf eine deutsche Herkunft hindeutet, liegt auf der Hand. Schließlich war ihr Großvater Gottlieb mit 18 Jahren von Steinheim ausgewandert und in die USA emigriert. Ausgehend vom Geburtsort ist die Suchende dann auf fünf Namen gestoßen, die verwandtschaftlich hoffnungsvoll mit ihr verknüpft sein könnten. Im Herbst 2018 hat sie die Personen angeschrieben und als Erstes eine Antwort von Regina Krautter erhalten, der Frau von Thomas Krautter. Er ist ein Nachfahre eines Bruders von Gottlieb Krautter. Auch der Steinheimer Wolfgang Krämer ist ein Teil der Krautter-Sippe und entstammt der Linie von Gottliebs Zwillingsbruder Wilhelm. Die Nachricht aber, dass ihr eigener Großvater und Wilhelm ein Zwillingspaar sind, das war für Marcia eine unglaublich große Überraschung. „Dies hat mich total begeistert“, freute sie sich.