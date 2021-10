Steigende Energiepreise Mehr politische Energie, bitte!

Berlin - In der Physik gilt der Energieerhaltungssatz – in einem abgeschlossenen System ändert sich die Gesamtmenge nicht. Das gilt zuweilen auch in der Politik, wo allzu billige Scheinlösungen das Gemeinwesen am Ende teuer zu stehen kommen. Die gestiegenen Energiepreise würden weniger schmerzen, wäre die deutsche Energiewende nicht zuvor schon so kostspielig angelegt gewesen – eine grundlegende Reform oder Abschaffung der EEG-Umlage hätte es viel früher geben können. Deutschland wäre weniger anfällig für Wladimir Putins politische Gas-Spielchen, wenn die Regierung das Erpressungspotenzial eingeräumt und konsequenter die Erneuerbaren gefördert hätte, die zugleich die Importabhängigkeit reduzieren. Spekulationsexzessen an den Börsen Einhalt zu gebieten, galt nach der Finanzkrise als wichtiges Ziel, das aber leider in der politischen Versenkung verschwunden ist.