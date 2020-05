Stau nach Vollsperrung auf der A81 Auffahrunfall mit vier Beteiligten

Autofahrer die am Donnerstagnachmittag bei Möglingen auf der A81 in Richtung Heilbronn unterwegs waren, brauchen etwas Geduld. Dort hat sich nach einem Auffahrunfall mit vier Beteiligten ein Stau über mehrere Kilometer gebildet, der sich jetzt langsam aufzulösen beginnt. Gegen 14 Uhr hatte ein Verkehrsteilnehmer auf die Autobahn auffahren wollen. Beim Wechsel vom Beschleunigungsstreifen auf die A81 kam es dann jedoch zu besagtem Unfall. Der genaue Hergang muss noch abgeklärt werden, so Polizeipressesprecherin Yvonne Schächtele: "Scheinbar haben mehrere Ausweichmanöver schließlich zu einer Kettenreaktion und mehreren Auffahrunfällen geführt."