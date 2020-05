Staffel 2 der tollen Serie „After Life“ Der bissige Trauerkloß kehrt zurück

Stuttgart - Was sind das bloß für Leute? Die alte Dame, die fest davon überzeugt ist, ihre Katze verstehe jedes Wort, das sie zu ihr sage, und antworte mit gemaunzten ganzen Sätzen, ist da noch verhältnismäßig normal. Der ziemlich beleibte Familienvater, der im Kinderkleidchen auf der Couch thront, ist schon eher jener Normalfall wunderlicher Mitmenschen, über die der Kleinstadtjournalist Tony (Rick Gervais) regelmäßig freundliche Porträts schreiben soll. Er fühle sich als achtjähriges Mädchen, verkündet der Mann, also sei er auch ein achtjähriges Mädchen. „Du hast bloß einen Nervenzusammenbruch“, herrscht seine Ehefrau ihn an.