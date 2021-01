Stadt Waiblingen sperrt Bolzplätze 150 Erwachsene und Kinder im Rötepark

Die Bolzplätze im Stadtgebiet von Waiblingen sind ab sofort gesperrt. Diese Maßnahme resultiert aus einem Polizeieinsatz am Donnerstagnachmittag im Rötepark. Ein Zeuge hatte gegen 16 Uhr die Polizei angerufen und mitgeteilt, dass sich in der Anlage eine Vielzahl von Kindern und Erwachsenen aufhalte. Vor Ort trafen die Polizisten im Park sowie auf dem dortigen Spielplatz und auf dem Fußballfeld tatsächlich an die 150 Personen an.