Stadt Marbach und Schulleitung reagieren Nur eingeschränkter Unterricht am FSG

Am Montag wird der Schulbetrieb am Friedrich-Schiller-Gymnasium nur eingeschränkt stattfinden. Das hat die Schulleitung am Sonntag in einer außerordentlichen Sitzung, an der auch Bürgermeister Jan Trost sowie die Schulleiterinnen des benachbarten Bildungszentrums teilgenommen haben, unter Einbeziehung des Kultusministeriums beschlossen. Man habe sich einen Überblick über die aktuelle Lage verschafft, heißt es in einer Mitteilung auf der Homepage der Schule, und folgendes Vorgehen beschlossen, um für einen sicheren Schulbetrieb zu sorgen und auch die vom Robert-Koch-Institut empfohlenen Hygienemaßnahmen umsetzen zu können.