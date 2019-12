Sprinterin Emily Rösser vom TSG Steinheim In den USA soll die Zwölf-Sekunden-Marke fallen

Steinheim - Mit dem Titel in der Sprintstaffel bei den Deutschen U20-Meisterschaften feierte Emily Rösser im Sommer ihren bislang größten Erfolg. In wenigen Tagen beginnt die 18-Jährige nun ein Studium in den USA. „Ich fliege am 5. Januar, um ein Studium der Kommunikationswissenschaften an der Eastern Kentucky University zu beginnen. Das Studium ist auf acht Semester, also vier Jahre angelegt“, erklärt die 18-Jährige. Die Leichtathletik bleibt aber weiter wichtiger Bestandteil ihres Lebens, Emily Rösser wird sogar eher noch mehr trainieren als bisher. Denn sie hat ein Stipendium und wird für das Team der Eastern Kentucky University starten.