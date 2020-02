Sportler- und Blutspenderehrung Steinheim stellt weltbeste Bobbycar-Fahrerin

Auf lange Reden verzichtete der Schultes. Lieber rückte er die Ausgezeichneten in den Fokus. So gestaltete er den Abend ausgesprochen kurzweilig und unterhaltsam, sorgte mit humorvollen Bemerkungen immer wieder für Lacher im gut gefüllten Bürgersaal. Die große Bandbreite an Sportarten schien ihn ehrlich zu begeistern: „Es ist immer wieder erstaunlich, was örtlich, überörtlich und international geleistet wird. Das kann uns stolz machen, denn es zeigt, dass auf Vereinsebene viel richtig läuft.“