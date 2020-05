Sport-Großveranstaltungen Optimismus und „Gedankenspiele für Eventualitäten“

Steinheim/Marbach - Am vergangenen Sonntag sollte eigentlich der mz3athlon stattfinden. Doch bereits im März hatten sich Organisationschef Achim Seiter und sein Team entschieden, die Veranstaltung in und um Steinheim auf den 13. September zu verschieben. Am Sonntagmorgen war Seiter dennoch am Riedstadion, stand aber natürlich vor verschlossenen Toren. „Es war ein schönes und anderes Ding, um 5.30 Uhr dort zu sein und zu spüren, was man vermisst. Gepaart mit der Gewissheit, dass es aktuell Unsinn wäre. ,Alles hat seine Zeit’, wie es so schön heißt“, sagt er. Doch ob der mz3athlon tatsächlich am 13. September 2020 seine Zeit haben wird, das weiß er natürlich nicht: „Fakt ist: So wie wir den mz3athlon kennen und lieben, wird er heuer nicht sein. Unser Ziel ist es aber, an diesem Tag etwas zu machen. Es gibt da Gedankenspiele für verschiedene Eventualitäten“, erklärt Seiter. Einen Massenstart zum Beispiel hält er für undenkbar. „Dabei geht es weniger darum, irgendwelche Auflagen zu erfüllen als vielmehr darum, achtsam miteinander umzugehen. Ich glaube, dass die Triathleten das selbst gar nicht möchten. Wir müssen überlegen, was geht und was wir den Athleten zumuten können.“