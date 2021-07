Bei LOTTO 6aus49 gibt es neun Gewinnklassen und jede Gewinnklasse hat eine Quote. Die Quoten geben an, wie viel Geld im Falle eines Gewinns gewonnen werden kann. Je mehr Sie die Zahlen richtig tippen, in Kombination mit der richtigen Superzahl, umso höher steigen Sie in der Gewinnklasse nach oben. Nur in Gewinnklasse 9 (2 Richtige + Superzahl) gibt es eine feste Quote von 6,00 €.

Der Spieleinsatz im LOTTO 6aus49 beträgt 1,20 € je Tipp und Ziehung zuzüglich der jeweiligen Bearbeitungsgebühr der Landeslotteriegesellschaft pro Spielschein.

LOTTO 6aus49 kann in jeder Annahmestelle der deutschen Lotto- und Totogesellschaften und online hier unter lotto.de gespielt werden.

Bundesland Mittwoch Samstag Baden-Württemberg 18:00 Uhr 19:00 Uhr Bayern 18:00 Uhr 19:00 Uhr Berlin 18:00 Uhr 19:00 Uhr Brandenburg 18:00 Uhr 19:00 Uhr Bremen 18:00 Uhr 19:00 Uhr Hamburg 17:59 Uhr 18:59 Uhr Hessen 18:00 Uhr 19:00 Uhr Mecklenburg-Vorpommern 18:00 Uhr 19:00 Uhr Niedersachsen 18:00 Uhr 19:00 Uhr Nordrhein-Westfalen 17:59 Uhr 18:59 Uhr Rheinland-Pfalz 18:00 Uhr 19:00 Uhr Saarland 18:00 Uhr 19:00 Uhr Sachsen 18:00 Uhr 19:00 Uhr Sachsen-Anhalt 18:00 Uhr 19:00 Uhr Schleswig-Holstein 18:00 Uhr 19:00 Uhr Thüringen 18:00 Uhr 19:00 Uhr

LOTTO 6aus49 am Mittwoch:

18.25 Uhr Ziehung der Gewinnzahlen live im Internet

18.54 Uhr Veröffentlichung der Gewinnzahlen im ZDF

LOTTO 6aus49 am Samstag:

19.25 Uhr Ziehung der Gewinnzahlen live im Internet

19.57 Uhr Präsentation der Gewinnzahlen in der ARD

Hier können Sie auf Lotto-BW.de überprüfen ob Sie gewonnen haben

Die offiziellen Gewinnquoten werden immer am ersten Werktag nach der Ziehung der aktuellen Lottozahlen veröffentlicht. Die LOTTO 6aus49 Quoten vom Samstag werden am Montagmorgen errechnet, die LOTTO 6aus49 Quoten vom Mittwoch werden am Donnerstagmorgen veröffentlicht. Unter lotto.de können Sie die aktuellen Lottoquoten einsehen.

Wir veröffentlichen die Gewinnzahlen und Quoten regelmäßig auf unserer Themenseite zu Lotto

Klasse Anzahl Richtige Anteil* Chance 1 zu 1 6 + Superzahl 15,0% 139.838.160 2 6 15,0%* 15.537.573 3 5+ Superzahl 5,2%* 542.008 4 5 15,5%* 60.223 5 4+ Superzahl 4,3%* 10.324 6 4 10,2%* 1.147 7 3+ Superzahl 8,7%* 567 8 3 41,1%* 63 9 2+ Superzahl fester Betrag 76

*Ausschüttungsanteil - Die genannten Prozentsätze beziehen sich auf die nach Abzug des festen Gewinnbetrages in der Gewinnklasse 9 und der Dotierung der Gewinnklasse 1 entstehende verbleibende Gewinnausschüttung.

Wichtiger Hinweis

Lotto 6aus49 und damit verbundene Spiele sind Glücksspiele. Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn Sie bei sich oder anderen Anzeichen für eine Spielsucht erkennen, können Sie sich an die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) wenden. Infos unter kostenloser Hotline 0800 137 27 00 oder unter www.bzga.de. Spielteilnahme ab 18 Jahren.