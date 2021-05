Spektakulärer Fund Schiller-Brief taucht aus Versenkung auf

Obwohl der Verdacht nahe lag, dass es sich lediglich um ein Faksimile, also eine drucktechnische Nachbildung des Briefes, handeln könnte, war Mojem optimistisch, auf ein Original zu stoßen. „Der Brief war aus dem Nachlass von Caroline von Wolzogen heraus bereits wissenschaftlich erfasst“, erklärt der Germanist. Er sei froh, dass der Brief echt ist und in der Schillerstadt bleiben kann. „Ein solcher Fund eines bereits bekannten Briefes kommt vielleicht alle fünf Jahre vor.“

Bei Auktionen werden schon mal bis zu 30 000 Euro geboten.

Noch seltener sind Schillerbriefe, deren Existenz noch nicht bekannt ist. „Das kam bei mir bisher nur einmal vor“, erzählt Helmuth Mojem. Für einen derart seltenen Brief würden bei Auktionen 20 000 bis 30 000 Euro geboten.

Fast leichtfertig mutet es an, dass der Brief mit der normalen Post bei den von Woedtkes eintraf. Dass Eric Dorget seine Freundschaft mit Mechthild von Woedtke so viel bedeutet, dass er den Brief nach Marbach und nicht an einen Händler etwa in Frankreich gab, erfüllt die Marbacherin mit großer Dankbarkeit.

Freund in der Ferne soll durchhalten

Eigentlich steht Friedrich Schiller für Freiheit – er selbst floh 1782 vor Herzog Carl Eugen nach der Uraufführung von „Die Räuber“ nach Mannheim. Er bot damit dem despotischen „Schwabenkönig“, wie ihn Schiller im Brief an Wilhelm Wolzogen selbst nennt, die Stirn. Kein Wunder, denn der Tyrann machte missliebige Kritiker mundtot, und das gerne auch durch Haft. Doch systemkritisch wirkt Schiller in jenem jetzt gefundenen Brief an Wilhelm Wolzogen aus dem Jahr 1790 nicht. Er rät dem alten Freund, eben nicht aus dem Dienst für Carl Eugen auszubrechen, sondern auf eine günstige Gelegenheit für ein neues Dienstverhältnis zu warten.



Offenbar stand Wilhelm von Wolzogen unter Druck. Er hatte Schiller aus dem revolutionsgeschüttelten Paris mitgeteilt, den Dienst für den absolutistischen Herrscher quittieren zu wollen. Hatte er Angst um sein Leben? „Man konnte als Adeliger in den 1790er-Jahren in Paris leicht an der nächsten Laterne aufgehängt werden“, erklärt Helmuth Mojem, Schiller-Experte am Deutschen Literaturarchiv (DLA) in Marbach. Zudem habe Wilhelm von Wolzogen selbst nicht so recht gewusst, wofür sein erster Aufenthalt für den Herzog dort von 1788 bis 1791 eigentlich gut sein sollte.



Lebensklug und realistisch statt vergeistigt

Für den Leser heute etwas überraschend appelliert Schiller, der inzwischen beim Herzog von Weimar eine Professorenstelle für Geschichte in Jena gefunden hat, an Tugenden wie „Standhaftigkeit und Beharrlichkeit“. Diese Werte seien den beiden Ex-Schülern aus der Philosophie der Stoa bekannt, erklärt Mojem mit seiner Chefin, der DLA-Direktorin Sandra Richter, in einem gemeinsamen Beitrag, den die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) am 6. April mit der Überschrift „Schillers neostoische Standpauke“ veröffentlicht hat. Schiller wirke in seinen Dramen oft vergeistigt – in seinen Briefen lerne man ihn als lebensklug und realistisch kennen, so Mojem im Gespräch.



Schiller, der Anfang des Jahres 1790 Charlotte von Lengefeld geheiratet hatte, schickte sich gerade an – protegiert durch Johann Wolfgang von Goethe –, als Gelehrter Fuß zu fassen. Seine Stellung war noch nicht gefestigt genug, um auch für seinen Freund Wilhelm von Wolzogen eine Stelle zu organisieren. Deshalb riet er ihm, nicht vorschnell seine Position aufzugeben. Wörtlich solle er weiter „seinen Plan nicht aufgeben“, nicht „vor den ersten Schwierigkeiten“ zurückschrecken. Die Beharrlichkeit „macht uns zu dem, was aus uns werden kann“.



Ein Rat, der sich auszahlen wird

Das Warten sollte sich für Wilhelm von Wolzogen lohnen. Auf Fürsprache von Goethe wurde er Kammerherr und Kammerrat des Herzogs Carl Augusts in Weimar, berichten Mojem und Richter in ihrem Artikel. Außerdem stieg Wilhelm von Wolzogen zum Geheimen Rat der Obersten Landesbehörde auf. Dies habe er seinem diplomatischen Geschick zu verdanken. Obendrein heiratete er Carolin, die Schwester von Schillers Frau Charlotte, und blieb so seinem Jugendfreund noch stärker verbunden.



Die meisten Schiller-Briefe sind im Goethe- und Schillerarchiv in Weimar, erklärt Helmuth Mojem dieser Zeitung. Der jetzt gefundene Brief sei Teil des Nachlasses, den Schillers Tochter Emilie erhielt, und vor 170 Jahren gedruckt worden. Danach sei das Manuskript vom Konvolut der übrigen Dokumente abgesplittert – ebenso wie vier weitere Briefe an Wilhelm von Wolzogen, deren Schicksal auch heute noch unbekannt ist. Bereits in Marbach liegende Briefe wurden im Autografen-Handel erworben. Zwei sind nach Jena und Zürich gelangt.