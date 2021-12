Sparda-Bank Baden-Württemberg Enttäuschung über Schließung der Marbacher SB-Filiale

Rentnerin schätzte Service vor Ort

Auch eine Nachfrage beim Apotheker nebenan brachte sie nicht weiter. „Er wusste auch von nichts, konnte mir aber immerhin den Tipp geben, dass man an der Kasse bei Lebensmittelmärkten wie Kaufland oder Rewe mit der Karte Geld abheben kann“, berichtet Eva Dobner weiter. Die Rentnerin hatte den Service vor Ort der Sparda-Bank geschätzt, immerhin standen zwei Geldautomaten, ein Kontoauszugsdrucker und ein Briefkasten für Überweisungen zur Verfügung. „Ich habe mich dann auf der Homepage der Sparda-Bank informiert, dass die nächste Filiale für mich in der Myliusstraße in Ludwigsburg wäre“, führt die Rentnerin weiter aus, die jedoch wenig Lust verspürt, mit ihren 79 Jahren immer wieder zum Geldabheben in die Barockstadt zu fahren. Andererseits will sie auch nicht fürs Geldabheben an Automaten anderer Banken Fremdgebühren zahlen müssen, die ihre Rente schmälern würden. Vor allem aber ärgert sie die schlechte Kommunikation der Sparda-Bank im Zusammenhang mit der Filialschließung. „Die müssen sich doch in irgendeiner Form erklären. Da gehört doch zumindest ein Zettel an die Scheibe“, moniert sie. Zudem habe die Bank die Adressen ihrer Kunden, da könne man doch den Betroffenen eine Mail oder einen Brief schreiben, findet sie.