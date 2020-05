Spanien gedenkt seiner Corona-Opfer Die Königsfamilie trägt Trauer – Prinzessinnen rühren Landsleute

Infantin Leonor holt sich Sympathien mit Videobotschaft zurück

Auch vor Leonor, der 14-jährigen Kronprinzessin, machten den Kritiker nicht Halt: Wochenlang war die Infantin von der Bildfläche verschwunden – während das Land am Rande des Abgrunds war. Kein öffentlicher Beifall für die Helfer im Gesundheitssystem, kein Wort des Trostes oder der Aufmunterung war von der 14-Jährigen zu hören.

Bis zum 23. April, aber dann gab es Leonor gleich doppelt zurück: Zunächst nahm sie an der traditionsreichen Marathon-Lesung des Don Quijote teil, dann veröffentlichte die Casa Real ein Video der Bourbonin an der Seite ihrer Schwester Sofía (13) – und in Sekundenschnelle hatte sich die Thronfolgerin wieder in die Herzen ihrer Landsleute geschlichen. Leonor lächelte aufmunternd, dankte, sendete Umarmungen ans Volk und zeigte Mitgefühl mit allen Kindern in Spanien, die wegen Covid-19 ihre Großeltern verloren haben.

Viele fühlen sich an Elizabeth II. erinnert

„In 40 Sekunden wischte sie alle Kritik weg“, schwärmte die Digitalzeitung „ESDiario“. Manche Kommentatoren wollten gar Parallelen zwischen der Spanierin und Queen Elizabeth II. erkennen. Die hatte im Zweiten Weltkrieg ebenfalls mit 14 Jahren zusammen mit ihrer jüngeren Schwester Margaret eine Radiobotschaft an Kinder gerichtet, die wegen deutscher Luftangriffe aufs Land gebracht wurden.

Mit mehr als 235.000 Infektionsfällen und über 27.100 Toten ist Spanien eines der von der Pandemie am schwersten betroffenen Länder der Welt. Die Zahl der Menschenleben, die Corona forderte, könnte aber viel höher liegen. Die Behörden gaben am Mittwoch inmitten der Trauer die seit März registrierte sogenannte Übersterblichkeit bekannt: Demnach starben in den letzten drei Monaten 43.000 Menschen mehr als im Vorjahreszeitraum.