Sommerserie: Urlaub daheim Überwindung, Nervenkitzel – Spaß

Zwischen den Trails führt die Strecke in sehenswerter Landschaft über Pfade, Feld- und Weinbergwege. Zeit zu entspannen? Denkste! Da ich kein E-Bike unterm Hintern habe, fließt schnell Schweiß. Der Name „Hoch hinaus“ kommt ja nicht von ungefähr. Auch zur zweiten Herausforderung, dem Wartkopftrail, geht’s weit hinauf. Der Gedanke daran, wieder hinunterfahren zu können, lässt mich durchhalten. Und das lohnt: Der Trail erweist sich als deutlich anfängerfreundlicher. Auch hier geht’s mit viel Schwung über Wurzeln, Hügel und durch die mit liegenden Ästen begrenzten Steilkurven. Es ist aber weniger steil, und die Schanzen – naja, das wird sowieso dauern, bis ich die nicht mehr umfahre (das Umfahren ist fast immer problemlos möglich). . .

Ich bin also wieder in Fahrt, verspüre einen Heidenspaß und hoffe, es geht ewig weiter bergab. Dem ist aber nicht so: Stattdessen geht’s, unten angekommen, über mehrere Kilometer vorbei an Schmidhausen und Gronau weit hinauf Richtung Prevorst. Wer ein E-Bike hat, ist klar im Vorteil. Höhenmeter um Höhenmeter frisst sich in meine Waden. Nach dem langen, kräftezehrendem Anstieg heißt es erst mal durchschnaufen und einen tiefen Schluck aus der Flasche nehmen – bevor es auf dem Fischbachtrail wieder abwärts geht. Der führt über knapp 1,3 Kilometer auf meist schmalem Weg durch den Wald. Es geht durch viele Steilkurven und über kleine Hügel, für die manchmal auch reichlich Schwung nötig ist, um sie zu erklimmen. Manch steile Abfahrt muss ebenfalls überwunden werden – was mich weiterhin Überwindung kostet. Doch im Zweifelsfall kann man absteigen oder langsam fahren. Man sollte aber aufpassen, dass nicht von hinten ein schnellerer Biker kommt – was bei mir am Freitag im offenbar menschenleeren Wald nicht der Fall ist. Auf schwierige Hindernisse oder querende Waldwege weisen auch Schilder mit einem Ausrufezeichen hin.

Die Vorsicht behalte ich bis zuletzt bei. Der Respekt vor manchem Hindernis ist groß, so manches übersteigt wohl auch noch meine Fähigkeiten. Doch das Biken auf den Trails bereitet Spaß und Nervenkitzel, keine Frage. Dennoch: Die immense körperliche wie geistige Anstrengung darf man nicht unterschätzen, richtiges Equipment ist nötig. Aber: Es muss ja nicht gleich die anspruchsvolle Rundstrecke „Hoch hinaus“ sein – es würde gerade für den Start reichen, sich auf einen der vielen Trails festzulegen und diesen immer wieder zu fahren.

Ich muss derweil passen – den zweiten Anstieg nach Prevorst, um den Rundkurs über den Joachimtrail Stage 2 und den Jettenbachtrail fortzusetzen, gibt meine Kraftreserve nicht her. Deshalb geht’s weiter ins Tal und nach Hause. Fix und fertig, aber mit neuen, spannenden Eindrücken!