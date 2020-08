Sommerserie Rundfahrt mit Blickfang-Garantie

Fünf Jahre gibt es die Tuk Tuk Tours nun schon. Und passend dazu breche ich an diesem Sommertag zur Jubiläumstour auf. Die habe ich mir ausgesucht, da sie in der Beschreibung auf der Homepage ein tolles Gesamtpaket verspricht: Menschen, Museen, Restaurants und Gassen, in denen es sich lohnt, Zeit zu verbringen. Und Christa Schultheiß nimmt meine Herausforderung nur zu gerne an: „Es ist auch mal spannend, jemandem Marbach zu zeigen, der die Stadt eigentlich schon kennen müsste.“ Denn wie es der Zufall so will: Auch ich habe ein „Jubiläum“ und arbeite nun seit genau fünf Jahren bei der Marbacher Zeitung. Doch ich bin mehr als zuversichtlich, dass ich noch viel Neues über die Schillerstadt erfahren kann.