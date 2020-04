Soforthilfe im Bottwartal Lions spenden Masken für Sozialstationen

Bottwartal - Der Lions Club Bottwartal leistet konkrete Soforthilfe vor Ort in Zeiten der Corona-Krise. In den vergangenen Tagen konnten über den Förderverein der Bottwartäler Lions 400 Atemschutzmasken der Kategorie FFP-2 angeschafft und an vier ambulante Pflegedienste im Bottwartal verteilt werden. Masken dieser Beschaffenheit sind extrem knapp, da Lieferketten immer noch unterbrochen sind und die Nachfrage aus dem klinischen und pflegerischen Bereich kontinuierlich hoch ist. „Schutzmasken des Standards FFP-2 schützen durch ihre Filterfunktion den Träger vor Corona-Viren“, weiß der Initiator der Aktion, Heiko Schulz. Er ist Lions-Mitglied und Facharzt für Innere Medizin in Oberstenfeld. „Sie sind als Teil der persönlichen Schutzausrüstung zwingend erforderlich, um das Pflegepersonal vor einer möglichen Ansteckung zu bewahren“.