SKV Oberstenfeld gewinnt Mit langem Anlauf zum ersehnten Heimsieg

Dass Oberstenfeld und Langenau/Elchingen sportlich gleichauf sind, spiegelte sich in der Bäderwiesenhalle wider. Es war ein packendes Duell auf Augenhöhe, in dem aber eben die Gäste die meiste Zeit vorne lagen. Das einzige Mal setzte sich Langenau beim 13:9 ein wenig ab. Der SKV blieb in Schlagdistanz, hatte aber Probleme. So war das Angriffsspiel zunächst recht unvariabel. Die meisten Abschlüsse hatte Anton Heling aus dem Rückraum, der zunächst kaum traf. Die Gäste fanden hingegen immer wieder ihren Kreisläufer und Lücken in der SKV-Abwehr. Das 12:15 zur Pause: folgerichtig.