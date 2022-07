Konzert am Mercedes-Benz-Museum Sido lädt in Stuttgart zur Coronaparty

Mit neuen und alten Stücken wartet der Altstar des Deutschrap an diesem Abend auf. Der 41-Jährige präsentiert sein achtes Studioalbum „Ich und keine Maske“, das bereits 2019 erschien, also noch vor der Pandemie, und das im Wortspiel an sein Erfolgsalbum von 2008 „Ich und meine Maske“ anlehnt. Zu Beginn seiner Karriere trat der Rapper stets mit einer verchromten Totenkopfmaske auf. Sie wurde zum Markenzeichen, war Teil des Gangster-Rap-Mythos, doch mit den Jahren wollte Sido mehr er selbst sein, wie er sagt, und legte die Maske ab. In Pandemiezeiten hat die Titelwahl einen bitteren Beigeschmack.