Sicherer Schulweg in Benningen Viele Ideen für mehr Sicherheit

Benningen - Schon in der vergangenen Woche hatten die Gemeindeverwaltung, der Gesamtelternbeirat sowie Vertreter der Initiative Sicherer Schulweg Ideen gesammelt, wie die Situation für Fußgänger an der Ludwigsburger Straße verbessert werden kann. Hintergrund war ein schwerer Unfall im November (wir berichteten). Am Montagabend stellte der Bürgermeister Klaus Warthon nun die Sammlung konkreter Vorschläge in der Gemeinderatsitzung vor. Gekommen waren rund 40 Eltern, sodass „zum ersten Mal in 20 Jahren“ die Trennwand zum kleinen Sitzungssaal geöffnet werden musste.