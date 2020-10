SGV Freiberg Mal wieder haushoher Favorit

Für den Freiberger Trainer ist ganz klar: „Unsere Einstellung zu diesem Spiel wird darüber entscheiden, ob wir gewinnen oder nicht. Das war vergangene Woche in Reutlingen so und auch in den Spielen zuvor.“ Soll heißen: Wenn der SGV seine Leistung bringt, sind die meisten Teams in dieser Liga ihm nicht gewachsen. Wobei Sbonias aber auch warnt: „So komisch das jetzt klingen mag: Der Tabellenplatz des SV Sandhausen II spiegelt in keinster Weise das Leistungsvermögen dieser Mannschaft wider. Die beiden letzten Spiele gegen Ilshofen und in Reutlingen dürfen sie niemals verlieren. Das ist spielerisch eines der besten Teams der Liga.“ Warum die Zweitliga-Reserve der Sandhausener dann so weit unten drin steht, das habe man im Trainerteam diese Woche eingehend analysiert. „Und wir haben da auch ein paar Punkte gefunden, an denen wir am Samstag ansetzen werden. Die werde ich aber nicht in der Öffentlichkeit erläutern. Nachher liest der gegnerische Trainer noch mit.“ Dass die Sandhausener Verstärkung aus der Profimannschaft bekommen, das glaubt Sbonias nicht: „Ich glaube, die haben die beiden Kader recht klar getrennt. Zudem spielt die erste Mannschaft ja am Samstag in Karlsruhe.“