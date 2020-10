SGV Freiberg Kann Nöttingen den SGV Freiberg stoppen?

Für viele ist der SGV derzeit der heißeste Kandidat für den Aufstieg in die Regionalliga. Doch in Sbonias’ Augen ist auch der FC Nöttingen ein Verein, „der von seinen Strukturen her durchaus in die Regionalliga gehört. Sie haben eine erfahrene Mannschaft und einen erfahrenen Trainer, der mit einigen Neuzugängen eine gute Truppe geformt hat. Vor allem in der Offensive hat Nöttingen eine extreme Qualität. Das wird ein richtig schweres Ding“, warnt Sbonias. Wobei umgekehrt die Freiberger – abgesehen vom erfolgreichsten Sturm – mit nur zwei Gegentoren eben auch die bislang stärkste Defensive der Oberliga stellen. Sieben Spiele in Folge absolvierte man zuletzt ohne einen Gegentreffer.