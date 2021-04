SG Sonnenhof Großaspach Erst Traumstart, dann Albtraum

Großaspach - Am Samstag um 14.10 Uhr schien es noch ganz so, als könnte dies ein richtig guter Tag für Fußball-Regionalligist SG Sonnenhof Großaspach werden. Bei schönstem Frühlingswetter legte der Dorfklub gegen den KSV Hessen Kassel einen Traumstart hin. Bereits in der sechsten Minute lief ein Angriff über Can Karatas auf der linken Seite. Der brachte den Ball zu Marvin Cuni in den Strafraum, der wiederum legte quer auf Sebastian Schiek, und es stand 1:0. Nicht einmal zehn Minuten waren gespielt, als es nach einer Ecke von Jonas Brändle zu einem recht wilden Gestochere vor dem Kasseler Tor kam. Marvin Cuni behielt den Überblick und drückte den Ball zum 2:0 über die Linie.