SG Sonnenhof Großaspach Spätes Gegentor in Unterzahl

In der zweiten Hälfte gab es mehr heiße Szenen, auch hier wieder auf beiden Seiten. So bewahrten Verteidiger Sebastian Schiek (53.) und Keeper David Nreca-Bisinger (59.) die Aspacher vor einem Rückstand, in der 70. Minute waren es der Schlussmann und seine Vorderleute im Verbund, die den Ball aus der Gefahrenzone brachten, als die Frankfurter den Torjubel schon auf den Lippen hatten. Auf der anderen Seite ging ein Acht-Meter-Schuss von Marvin Cuni aus der Drehung über das Tor (62.). Und in der 69. Minute kam der in dieser Saison bislang erfolgreichste Aspacher Torschütze völlig frei zum Kopfball, erwischte diesen aber überhaupt nicht richtig und verfehlte das Tor deutlich. Es bleibt Spekulation, ob die Fautenhau-Kicker ohne den Platzverweis das Remis über die Zeit gebracht hätten. Fakt ist aber, dass zumindest ein Punkt beim Tabellenführer durchaus möglich gewesen wäre. Und Fakt ist auch, dass man im Nachholspiel gegen TuS RW Koblenz am kommenden Mittwoch (18 Uhr) auf Joel Gerezgiher und damit einen der besten Spieler im bisherigen Saisonverlauf verzichten muss.