SG Sonnenhof Großaspach Krisengipfel vor bis zu 500 Zuschauern

Im Vorfeld auf die Rückkehr auf den Rasen am Sonntag blickt Aspachs Trainer Hans-Jürgen Boysen auf diese Zeit zurück: „Leider mussten wir eine Woche zwangspausieren. Umso mehr haben wir uns dann aber gefreut, dass wir am vergangenen Montag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen konnten. Aber auch während der Quarantäne-Woche hat die Mannschaft alles dafür getan, um sich im Rahmen des Möglichen individuell bestmöglich fitzuhalten, auch die bisher verlaufene Trainingswoche war sehr intensiv.“ Die Jungs hätten das wirklich gut gemacht und ihrem Trainer so bis zum heutigen Tag auch ein sehr gutes Gefühl gegeben, „weshalb ich auch sehr zufrieden bin“, so Boysen. Nun freue man sich, dass man am Sonntag wieder ein Spiel bestreiten dürfe. „Dieses möchten wir unbedingt gewinnen – auch aufgrund der Tabellenkonstellation sind drei Punkte für uns Pflicht“, macht der Trainer deutlich.