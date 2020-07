SG Sonnenhof Großaspach Großaspachs Anfang ist arg schwer

Großaspach - Aller Anfang ist schwer“, bemühte Hans-Jürgen Boysen nach dem 0:0 von Fußball-Regionalligist SG Sonnenhof Großaspach im Testspiel gegen den Oberligisten Stuttgarter Kickers ein altes Sprichwort. Wobei die Schwierigkeiten des Ex-Drittligisten beim Neustart am Dienstagabend nicht völlig überraschend kamen. Schließlich müssen die Fußballer aus dem Fautenhau nach dem Abstieg in Windeseile einen neuen Kader zusammenstellen. Am besten noch vor demwfv-Pokalviertelfinale nächsten Mittwoch beim künftigen Ligarivalen VfB Stuttgart II. Derzeit fehlen der SG Sonnenhof noch neun Akteure zum geplanten23-Mann-Aufgebot. Da bleibt für Sportdirektor Joannis Koukoutrigas und seine Mitstreiter noch sehr viel zu tun.