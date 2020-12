SG Sonnenhof Großaspach Alles beim Alten: Die SG ist vor dem Tor zu harmlos

Immerhin schaffte es die Fautenhau-Elf im Gegensatz zum Mittwochspiel gegen Homburg, die ersten Minuten unbeschadet zu überstehen. Da hatten man ja nach drei Minuten das 0:1 kassiert, diesmal war die SG von Beginn an spielbestimmend. Und es war beileibe kein typisches 0:0-Spiel. Beide Mannschaften legten ein hohes Tempo vor und zeigten, dass sie sich nicht mit einem Punkt zufrieden geben wollten. Klare Torchancen erspielten sich aber in der ersten Halbzeit nur die Gastgeber, die auch deutlich mehr Ballbesitz hatten. So stieg Kapitän Julian Leist in der 18. Minute nach einem Freistoß von Joel Gerezgiher zum Kopfball hoch. Die Kugel erwischte den Mainzer Schlussmann Lasse Rieß offenbar auf dem falschen Fuß. jedenfalls schaute dieser nur zu, wie der Ball im Zeitlupentempo in Richtung Toreck trudelte, dann aber vom Innenpfosten wieder ins Feld sprang. In der 40. Minute war es abermals Leist, der nach einem Freistoß per Kopf dran war, doch der Ball rutschte ihm über den Scheitel. Die größte Gelegenheit ließ kurz zuvor jedoch Jan Ferdinand aus. Nach einem haarsträubenden Fehlpass von Lasse Rieß im eigenen Strafraum kam der SG-Stürmer völlig frei aus zehn Metern zum Schuss – und setzte den Ball neben das Tor. „Wenn man schon Geschenke bekommt, dann sollte man die auch annehmen und den Ball reinmachen“, konnte Hans-Jürgen Boysen es auch nach dem Schlusspfiff nicht fassen.