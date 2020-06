SG Schozach-Bottwartal „Wir ziehen den Karren selbst aus dem Dreck“

Michael Gramsch betont aber: „Es ist jetzt nicht so, dass wir keine Kohle mehr haben und das der letzte Strohhalm ist. Bis Ende Juni ist alles gesichert. Aber uns sind natürlich einige Heimspieltage und Feste weggefallen, deren Einnahmen so eine Art ,Startkapital’ für die Wochen bis zum Saisonstart gewesen wären.“ Es geht dabei um Kosten für die Saisonvorbereitung oder für Busfahrten zu den Auswärtsspielen. So entstand die Idee des Crowdfundings. „Wobei wir uns mit diesem Thema schon seit ein paar Jahren beschäftigen, es aber nie wirklich angegangen sind. Damit ist ja auch viel Arbeit verbunden“, sagt Michael Gramsch. Vor allem sein Bruder Andreas, Mitglied im SG-Vorstand, habe hier viel Zeit investiert.