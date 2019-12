SG Schozach-Bottwartal Tabellenführer sieht sich als Außenseiter

Beilstein - Die Spitzengruppe der Handball-Württembergliga ist derzeit extrem eng beieinander. Die SG Schozach-Bottwartal ist mit 17:5 Punkten Erster, es folgen der TSV Schmiden mit ebenfalls 17:5 Zählern sowie der TSV Alfdorf/Lorch und der VfL Waiblingen (je 17:7). Die Partie der SG gegen den VfL Waiblingen am Samstag (20 Uhr) in der Beilsteiner Langhanshalle ist also das absolute Top-Duell des Wochenendes. Und obwohl die Bottwartäler Spitzenreiter sind, sieht Trainer Tobias Klisch sein Team in der Außenseiterrolle: „Für mich war Waiblingen schon vor der Saison Aufstiegskandidat Nummer eins. Daher war ich überrascht, dass sie so schlecht gestartet sind. Aber jetzt haben sie sich gefangen.“