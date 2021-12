SG Schozach-Bottwartal SG will mit weißer Weste ins neue Jahr

Beilstein - Mit 20:0 Punkten haben die Drittliga-Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal die Hinrunde abgeschlossen. Nun will die Mannschaft von Trainer Hans Christensen auch das letzte Spiel des Jahres am Sonntag um 15.45 Uhr gegen die HSG Wittlich gewinnen und die weiße Weste mit ins neue Jahr nehmen. „Das ist das Ziel, aber das wird schwierig genug“, sagt Trainer Hans Christensen und verweist auf das Hinspiel: „Sie haben uns damals vor einige Aufgaben gestellt“, erinnert sich der Coach an die erste Partie des Jahres, in der sein Team zur Pause mit 12:13 hinten lag, am Ende aber mit 29:25 gewann. „Ich hoffe, dass wir seither einen größeren Schritt nach vorne gemacht haben als Wittlich. Aber sie stellen eine starke Abwehr, und haben im bisherigen Saisonverlauf genauso wenig Tore kassiert wie wir und Freiburg“, verweist Christensen auf die größte Stärke des kommenden Gegners.