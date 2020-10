SG Schozach-Bottwartal SG biegt die Auftaktpartie in der Schlussphase um

Und tatsächlich brachte der SG-Coach außer dem starken Keeper Thomas Fink und Linksaußen Christian Zluhan, die beide 60 Minuten durchspielten, auf allen Positionen immer wieder neues Personal. Beim 9:9 in der 19. Minute war man wieder dran. Allerdings legte die HSG nochmal einen Zwischenspurt hin. In den Minuten vor und nach der Pause zogen sie wieder auf fünf Tore weg. „Da haben wir mit angezogener Handbremse gespielt“, monierte Fröschle. Beim 11:16 hatten viele wohl geglaubt, die Partie würde jetzt klar in Richtung der Gäste laufen. „Ich vermute, dass auch einige Spieler der HSG Langenau-Elchingen das dachten. Mir war aber klar, dass wir noch eine Chance haben“, sagte Fröschle. Mitte der zweiten Halbzeit war beim 18:18 der Ausgleich geschafft. Und nun begann die Glanzzeit von Valentin Weckerle. Der Linkshänder hämmerte einen Wurf nach dem anderen in die HSG-Maschen. „Nachdem mir in der ersten Halbzeit so gut wie gar nichts gelungen ist, klappte es in der Schlussphase umso besser“, freute sich der Rückraum-Shooter. Außerdem zeigte die Umstellung auf zwei Kreisläufer die gewünschte Wirkung. Am Ende war das 28:23 gemessen am Spielverlauf sicher etwas zu deutlich, aber aufgrund der ausgeglicheneren Mannschaftsleitung verdient – auch wenn mit Thomas Fink über die gesamte Zeit und dem achtfachen Torschützen Valentin Weckerle am Ende zwei Spieler herausstachen. „Wir können nur über die Breite unsere Spiele gewinnen, so wie das heute der Fall war. Das müssen die Jungs verinnerlichen“, analysierte Henning Fröschle. SG Schozach-Bottwartal:

Fink, Hämmerling – Weckerle (8); F. Fröschle, Linder, Gries (3), Baumann (4), L. Fröschle (1), Gallus, Zieker (2), Lessig (2), Keller, Hug (1), Zluhan (7/5). SKV Unterensingen – SKV Oberstenfeld 29:28 (16:13)