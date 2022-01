SG Schozach-Bottwartal Pflichtaufgabe wird souverän gelöst

Zweite Halbzeit bietet ein ähnliches Bild.

Ein ähnliches Bild bot die zweite Halbzeit: Ketsch fand kaum ein Durchkommen gegen die SG-Abwehr, die Schiedsrichter dürften am nächsten Morgen Muskelkater in den Oberarmen gehabt haben, so oft zeigten sie Zeitspiel gegen die Gäste an. Und so wuchs der Vorsprung stetig an, Zweifel am SG-Sieg gab es schon längst nicht mehr. „Wir haben zwei Punkte geholt, die Pflichtaufgabe souverän gelöst, sind unter 20 Gegentoren geblieben, die Torhüterinnen haben richtig gut gehalten“, so fasste es Hans Christensen zusammen. „Es gab einige Lichtblicke heute, aber auch ein paar Schatten – aber daran arbeiten wir.“ Und gab zu bedenken: „Wir hatten ja auch eineinhalb Monate keinen Wettkampf mehr.“