SG Schozach-Bottwartal Abschied nach nur einer Saison

Bereits vor der Saison sei dies ein Punkt in den Gesprächen gewesen. „Beide Seiten waren sich damals einig, das Wagnis einzugehen.“ Nun scheint aber klar zu sein, dass die Belastung trotz des sportlichen Erfolgs zu groß ist. „Hans wird sich wie gewohnt auch weiterhin voll in den Dienst der Mannschaft und der Spielgemeinschaft stellen und versuchen, das von ihm ausgegebene Ziel, Platz eins oder zwei der Staffel, zu erreichen. Wir sagen bereits heute Danke für die Zeit mit unseren Drittliga-Frauen“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.