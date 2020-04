Musicalserie „Zoey’s Extraordinary Playlist“ Die Feelgood-Serie gegen den Coronablues

Die Story in drei Sätzen Irgendetwas ist bei Zoeys letztem Krankenhaus-Untersuchung schiefgegangen. Immer wieder verwandelt sich ihr Leben in San Francisco abrupt in ein Musical, in dem alle um sie herum singend und tanzen intimste Gedanken preisgeben – ohne dass selbst zu bemerken. Doch will man wirklich wissen, was Nachbarn, Arbeitskollegen und wildfremden Menschen auf der Straße so alles durch den Kopf geht?